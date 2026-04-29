Fenerbahçe'ye veda eden Tedesco'ya ilk günden talip çıktı
Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni adresi merak edilirken, İtalyan basını sürpriz bir iddia ortaya attı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
İtalyan asıllı Alman teknik adam, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne gelerek futbolcular ve taraftarlarla vedalaştı.
Fenerbahçe yönetimi, sezonun geri kalan kritik haftalarında takımı riske atmamak adına tanıdık bir ismi göreve getirdi. Yapılan duyuruda, sezon sonuna kadar teknik sorumlu koltuğunda Zeki Murat Göle’nin oturacağı açıklandı.
Tedesco için Fiorentina iddiası
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Serie A ekiplerinden Fiorentina, genç teknik adamı radarına aldı. Beklentilerin altında bir sezon geçiren Fiorentina’nın, köklü bir değişim planladığı ve Tedesco’yu önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği belirtiliyor.