Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !
Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişatını devam ettiren Fenerbahçe'yi gelecek sezon büyük bir tehlike bekliyor.
Sarı-lacivertli yönetimi gelecek sezon büyük bir tehlike bekliyor. Finansal Fair Play çerçevesinde zararını yeni sezon itibariyle sıfırlamak zorunda olan kulüp, bu mali tablo içinde bir de yeni bir kadro kurmaya çalışacak.
(Milliyet)
Takımın şu anda en değerli üç ismi kiralık. Slimani, Benzia ve Ayew gelecek sezon sözleşmesi bulunan kulüplerine dönecek.
Mevcut finansal şartlarda bu isimlerin satın alınması ya da tekrar kiralanması mümkün değil. Bu nedenle kanat, orta saha ve forvete ciddi takviye gerekecek.