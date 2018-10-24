Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Bunun yanı sıra sözleşmesi biten Neustadter, Aatif, Volkan Demirel, İsmail, Skrtel, Şener gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin ayrılması durumunda da bu bölgelere de transfer yapılmak zorunda... Ancak bu takviyeleri yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duyulacak.





