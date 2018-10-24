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  3. 24 Ekim 2018 13:09

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve kötü gidişatını devam ettiren Fenerbahçe'yi gelecek sezon büyük bir tehlike bekliyor.

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Sarı-lacivertli yönetimi gelecek sezon büyük bir tehlike bekliyor. Finansal Fair Play çerçevesinde zararını yeni sezon itibariyle sıfırlamak zorunda olan kulüp, bu mali tablo içinde bir de yeni bir kadro kurmaya çalışacak.

(Milliyet)

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Takımın şu anda en değerli üç ismi kiralık. Slimani, Benzia ve Ayew gelecek sezon sözleşmesi bulunan kulüplerine dönecek.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Mevcut finansal şartlarda bu isimlerin satın alınması ya da tekrar kiralanması mümkün değil. Bu nedenle kanat, orta saha ve forvete ciddi takviye gerekecek.


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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike !

Bunun yanı sıra sözleşmesi biten Neustadter, Aatif, Volkan Demirel, İsmail, Skrtel, Şener gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlerin ayrılması durumunda da bu bölgelere de transfer yapılmak zorunda... Ancak bu takviyeleri yapmak için mali kaynağa ihtiyaç duyulacak.


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