Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılış nedenini açıkladı
Milli futbolcu The Athletic'e verdiği röportajda ''EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi.'' açıklamalarında bulundu.
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Brighton'a transferinden sonra ilk kez konuştu.
Cumartesi günü Premier Lig sahnesine çıkan milli futbolcu, geride bıraktığı süreci The Athletic'e verdiği röportajda anlattı.
24 yaşındaki oyuncu, kariyer gelişimi için doğru adımı attığını söyledi.
Ferdi, "Fenerbahçe'deki altı senenin ardından ayrılmak zordu. Taraftarlar beni, ben de kulübü çok fazla seviyordum. Onların önünde oynamak ayrıcalıklı bir histi. Ancak EURO 2024'ten sonra kendimi geliştirmek için daha büyük bir lige gitmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın bana sunduğu plan ilgi çekiciydi. Büyük kulüplere sürekli oyuncu satan bir takımdan duyduğum bu projeye inandım." dedi.
Ferdi, Jose Mourinho ile Fenerbahçe'de geçirdiği kısa süreyi de değerlendirdi.
Ferdi, "Mourinho ile 3 hafta çalıştım ama büyük bir ders aldım. Oyundaki olası senaryolara göre sahada hareket etmeyi öğrendim. O kazanmayı çok seviyor, sadece kazanmak istiyor. Maçtaki farklı olaylar için türlü çözümleri her zaman hazır." ifadelerini kullandı.