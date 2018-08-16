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  3. 16 Ağustos 2018 15:50

Fifa Dünya sıralaması belli oldu!

Fifa Dünya sıralaması belli oldu!

10 - Danimarka

1/ 11
Fifa Dünya sıralaması belli oldu!

9 - İspanya

2/ 11
Fifa Dünya sıralaması belli oldu!

8 - İsviçre

3/ 11
Fifa Dünya sıralaması belli oldu!

7 - Portekiz

4/ 11
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