FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu, Arda Güler 5. kupasını kazandı
FIFA Kıtalararası Kupası finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milli futbolcu Arda Güler, böylece Real Madrid kariyerindeki 5. kupasını kazanmış oldu.
Kaynak: AA, İHA
Katar'ın başkenti Doha'da oynanan FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazandı.
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FIFA Kıtalararası Kupa'da 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincine ortak oldu.
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Real Madrid formasıyla daha önce LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Süper Kupa ve UEFA Süper Kupa sevinci yaşayan milli futbolcu, takımının FIFA Kıtalararası Kupa'yı da kazanmasıyla Real Madrid kariyerindeki 5. kupayı kaldırdı.
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Böylece, Real Madrid, 2024 yılını İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.
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