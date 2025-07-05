FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda bir yarı finalist daha belli oldu

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Brezilya ekibi Palmeiras ile İngiliz temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi. Chelsea, mücadelenin 16. dakikasında Cole Palmer'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda Palmeiras, 53. dakikada Estevao'nun kaydettiği golle eşitliği yakaladı.