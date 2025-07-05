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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final turunda Fluminense, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kaynak: İHA
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu - Resim: 1

ABD'nin Orlando kentinde Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal karşı karşıya geldi. Fluminense, rakibini 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı. 

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu - Resim: 2

Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Matheus Martinelli ve 70. dakikada Hercules atarken, Al Hilal'in tek golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu - Resim: 3

Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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