FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka
2022 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Katar’da stadyumlarda alkol satışı yasaklandı. FIFA, organizasyon için hazırladığı resmi şarkıyı YouTube'dan paylaştı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Katar Dünya Kupası için resmi taraftar şarkısını hazırladı.
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'Tukoh Taka' adlı şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi.
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2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva, Katar-Ekvador maçıyla başlayacak
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Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.
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