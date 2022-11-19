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  4. FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka

FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka

2022 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Katar’da stadyumlarda alkol satışı yasaklandı. FIFA, organizasyon için hazırladığı resmi şarkıyı YouTube'dan paylaştı.

FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka - Resim: 1

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Katar Dünya Kupası için resmi taraftar şarkısını hazırladı.

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FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka - Resim: 2

'Tukoh Taka' adlı şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendirdi.

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FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka - Resim: 3

2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Turnuva, Katar-Ekvador maçıyla başlayacak

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FIFA'dan yasakçı Katar'a inat gibi seksi danslı Dünya Kupası şarkısı: Tukoh Taka - Resim: 4

Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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