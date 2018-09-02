Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!
Milliyet' te yer alan habere göre, transferin son gününde kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın talip olduğu Vagner Love konusunda büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş yönetiminin mali sınırları zorlamamak için son anda frene bastığı ortaya çıktı.
Vagner Love için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro bonservis isteyen Beşiktaş'ta Fikret Orman, "Love'ı para verip aldık, neden bedavaya verelim? Burak Yılmaz da çok maliyetli olacaktı. Bizim forvet sorunumuz yok. İhtiyaç olursa devre arasında gereken takviyeyi yaparız" dedi.
Siyah-beyazlılar, Burak için Trabzonspor tarafından peşin olarak istenen 2.5 milyon euro bonservis bedelini takıma harcamaya karar verdi.