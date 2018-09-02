Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Love için istenen 1.5 milyon euro bonservis bedeli ise Galatasaray tarafından kabul edilmemesine rağmen, Burak'ı Trabzonspor'dan almaya sıcak bakan Başkan Fikret Orman, fakat daha sonra mevcut kadroya destek sağlamanın daha doğru olduğunu düşündü.

