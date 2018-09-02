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  3. 02 Eylül 2018 13:10

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Milliyet' te yer alan habere göre, transferin son gününde kadrosuna katmak istediği Burak Yılmaz ve Galatasaray'ın talip olduğu Vagner Love konusunda büyük bir hareketlilik yaşayan Beşiktaş yönetiminin mali sınırları zorlamamak için son anda frene bastığı ortaya çıktı.

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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Vagner Love için Galatasaray'dan 1.5 milyon euro bonservis isteyen Beşiktaş'ta Fikret Orman, "Love'ı para verip aldık, neden bedavaya verelim? Burak Yılmaz da çok maliyetli olacaktı. Bizim forvet sorunumuz yok. İhtiyaç olursa devre arasında gereken takviyeyi yaparız" dedi.

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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Siyah-beyazlılar, Burak için Trabzonspor tarafından peşin olarak istenen 2.5 milyon euro bonservis bedelini takıma harcamaya karar verdi.

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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz açıklaması!

Love için istenen 1.5 milyon euro bonservis bedeli ise Galatasaray tarafından kabul edilmemesine rağmen, Burak'ı Trabzonspor'dan almaya sıcak bakan Başkan Fikret Orman, fakat daha sonra mevcut kadroya destek sağlamanın daha doğru olduğunu düşündü.

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