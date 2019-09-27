Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali
Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını belirterek istifasını açıklayan Başkanı Fikret Orman, kongrede yeniden aday olma sinyali verdi. Sebebi ise, camia içinde Fikret Orman'ın bırakmamasını isteyen büyük bir çoğunluğu harekete geçmes
Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını belirterek istifasını açıklayan Başkanı Fikret Orman, kongrede yeniden aday olma sinyali verdi. Sebebi ise, camia içinde Fikret Orman'ın bırakmamasını isteyen büyük bir çoğunluğu harekete geçmesi olarak belirtildi.
Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek.
Toplantıya girmeden önce kendisini karşılayan taraftarlarla konuşan Fikret Orman "Bize hırsız dediler. Hem de bu kadar emek döktükten sonra.