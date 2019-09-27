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  3. 27 Eylül 2019 10:15

Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını belirterek istifasını açıklayan Başkanı Fikret Orman, kongrede yeniden aday olma sinyali verdi. Sebebi ise, camia içinde Fikret Orman'ın bırakmamasını isteyen büyük bir çoğunluğu harekete geçmes

Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Beşiktaş'a zarar vermeye başladığını belirterek istifasını açıklayan Başkanı Fikret Orman, kongrede yeniden aday olma sinyali verdi. Sebebi ise, camia içinde Fikret Orman'ın bırakmamasını isteyen büyük bir çoğunluğu harekete geçmesi olarak belirtildi.

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Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Toplantıdan olağanüstü seçimli genel kurul kararı çıktı. Seçim 13 Ekim'de olacak. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde, çoğunluğa bakılmaksızın 20 Ekim'de gerçekleşecek.

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Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Toplantıya girmeden önce kendisini karşılayan taraftarlarla konuşan Fikret Orman "Bize hırsız dediler. Hem de bu kadar emek döktükten sonra.

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Fikret Orman'dan yeniden adaylık sinyali

Kanımı verdim ben bu kulübe. Paralar neredeymiş! Hiçbir kulüpte, hiçbir başkana yapılmayan bana yapıldı" diyerek isyan etti.

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