Filede ''blok kraliçesi''nden duygusal veda! 1,98'lik yıldızın vedası olay oldu
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın 1.98'lik yıldızı Zeynep Sude Demirel, siyah-beyazlı formaya alkışlarla veda etti. 2025-2026 sezonunu "Ligin Blok Lideri" olarak tamamlayan başarılı orta oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya ve taraftara teşekkür etti.
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı’nda başarılı bir sezonu geride bırakan Zeynep Sude Demirel, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırdı.
25 yaşında ve 1.98 boyundaki dev orta oyuncu, kariyerinin yeni sayfasını açmadan önce Beşiktaş taraftarına ve yönetimine hitaben duygusal bir veda mesajı yayımladı.
Zeynep Sude, geride kalan sezonda sadece mücadelesiyle değil, istatistikleriyle de parladı. Beşiktaş formasıyla ligin en çok blok yapan oyuncusu unvanını alan Zeynep Sude Demirel, saha içindeki hırsı ve beyefendi kişiliğiyle siyah-beyazlı tribünlerin hafızasında özel bir yer edindi.
Başarılı oyuncu, veda mesajında bu gururu şu sözlerle paylaştı: "Sezonu ligin blok lideri olarak tamamlamak benim için ayrı bir mutluluk ve unutulmaz bir anı oldu. Bu formayı taşıdığım her an bu büyük camianın parçası olmanın gururunu yaşadım."