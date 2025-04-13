  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu

Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu

SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Kaynak: DHA / İHA
Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 1

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

1 / 5
Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 2

Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

2 / 5
Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 3

İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 2'nci müsabakası ise 16 Nisan Çarşamba günü bu sefer Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

3 / 5
Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu - Resim: 4
4 / 5