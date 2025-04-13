Filedeki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gülen Galatasaray oldu
SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Kaynak: DHA / İHA
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabının ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.
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Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
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İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin 2'nci müsabakası ise 16 Nisan Çarşamba günü bu sefer Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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