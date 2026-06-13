Filenin Efeleri, Fransa'yı set vermeden devirdi!
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında son iki dönemin Olimpiyat şampiyonu Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) göğsümüzü kabartan tarihi bir galibiyete imza attı. Turnuvanın ikinci maçında millilerimiz, son iki Olimpiyat oyunlarının şampiyonu unvanını taşıyan güçlü rakibi Fransa'yı 3-0 gibi net bir skorla sahadan sildi. Ay-yıldızlı ekibimiz bu muazzam performansıyla organizasyondaki ilk galibiyetini alarak moral buldu.
Olimpiyat Şampiyonuna Sette Şans Tanımadık
TD Place Salonu'nda oynanan ve Porto Rikolu Hector Ortiz ile Çinli Jiang Liu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelede millilerimiz, sahadaki üstünlüğünü ve oyun disiplinini hiç kaybetmedi.
İlk seti 25-23 kazanarak rüzgarı arkasına alan ekibimiz, uzatmalara giden ve nefesleri kesen ikinci seti de 27-25 alarak psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçirdi. Son sette Fransa'nın maça tutunma çabalarına ve geri dönüşüne izin vermeyen millilerimiz, seti 25-21, maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.