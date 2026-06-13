Filenin Efeleri, Fransa'yı set vermeden devirdi!

Olimpiyat Şampiyonuna Sette Şans Tanımadık

TD Place Salonu'nda oynanan ve Porto Rikolu Hector Ortiz ile Çinli Jiang Liu hakem ikilisinin yönettiği karşılaşma, başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Toplam 1 saat 26 dakika süren mücadelede millilerimiz, sahadaki üstünlüğünü ve oyun disiplinini hiç kaybetmedi.





