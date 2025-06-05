Filenin Sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü
A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldızı Ebrar Karakurt, uzun bir aranın ardından Türkiye’ye dönerek Eczacıbaşı Dynavit ile anlaştı.
Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu kadrosuna A Milli Takım oyuncusu Ebrar Karakurt’u kattı. Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" dedi.
Ebrar Karakurt’un transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun değerli oyuncularından Ebrar Karakurt’u, 2025-2026 sezonu için kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımımızla elde ettiği sayısız başarıyla dikkat çeken Ebrar’ın, hırslı karakteri ve savaşçı ruhunun takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası arenada edindiği deneyim ve kazandığı tecrübelerin, özellikle genç oyuncularımıza ilham vereceğine; yüksek enerjisi ve performansıyla da takım ruhunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu önemli transferin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Ebrar’a turuncu-beyaz forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
2000 doğumlu Ebrar Karakurt, Türk Milli Takımı oyuncusudur. 195 boyunda ve smaçör mevkinde görev almaktadır.
Kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başlayan Karakurt, sırasıyla Vakıf Bank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında oynamıştır.