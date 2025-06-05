Filenin Sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri döndü

Eczacıbaşı Dynavit, 2025-2026 sezonu kadrosuna A Milli Takım oyuncusu Ebrar Karakurt’u kattı. Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" dedi.