Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor
Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad'tan ayrılarak Türkiye'ye dönme hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: Voleybolun Sesi
Türkiye'de oynamak istediğini söyleyen Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un sezon sonunda Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımından ayrılıyor.
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Voleybol dünyasında yayılan haberlere göre Ebrar Karakurt Türkiye’nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit ile anlaşmaya vardı.
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24 yaşındaki Ebrar Karakurt, kariyerine VakıfBank’ta başlayarak adını duyurmuş, ardından İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmuştu.
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İki sezon önce ise Lokomotiv Kaliningrad formasıyla Rusya’ya adım atan Ebrar, uluslararası platformda dikkat çeken başarılara imza attı.
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