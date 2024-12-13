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Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor

Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad'tan ayrılarak Türkiye'ye dönme hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Voleybolun Sesi
Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 1

Türkiye'de oynamak istediğini söyleyen Filenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt'un sezon sonunda Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımından ayrılıyor.

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Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 2

Voleybol dünyasında yayılan haberlere göre Ebrar Karakurt Türkiye’nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit ile anlaşmaya vardı.

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Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 3

24 yaşındaki Ebrar Karakurt, kariyerine VakıfBank’ta başlayarak adını duyurmuş, ardından İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olmuştu.

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Filenin sultanı Ebrar Karakurt Türkiye'ye geri dönüyor - Resim: 4

İki sezon önce ise Lokomotiv Kaliningrad formasıyla Rusya’ya adım atan Ebrar, uluslararası platformda dikkat çeken başarılara imza attı.

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