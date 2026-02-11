  1. Anasayfa
Filenin Sultanı Eda Erdem'den bir iyi bir de kötü haber

Hem A Milli Kadın Voleybol Takımımızın hem de Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımının yıldızı Eda Erdem'in Sarı-Lacivertli kulüple son kez imza atacağı açıklandı.

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, kaptanı Eda Erdem için açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takım, Eda Erdem için 13 Şubat Cuma günü imza töreni düzenleneceğini bildirdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz tarihine adını altın harflerle yazdıran kaptanımız Eda Erdem, sarı lacivert formayla geçen eşsiz kariyerini taçlandıran son imzasını atıyor" denildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

