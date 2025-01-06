Filenin sultanı isyan etti: ''Ben de zorbalık mağduruyum''

"Bir sürü çocuğa belki ebeveynlere bir yerden bir noktadan ulaşabilmek ve dokunabilmek büyük bir mutluluk. Sosyal medya bence bunun için güzel bir araç. Tabii ki kötü yanları da var bunu da hepimizin çok net bir şekilde gördüğünü düşünüyorum."