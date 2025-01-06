Filenin sultanı isyan etti: ''Ben de zorbalık mağduruyum''
Galatasaray Daikin'in Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın uğradığı "zorbalığı" ilk kez itiraf etti.
Kaynak: NTV
Galatasaray Daikin'in kaptanı İlkin Aydın, NTV'de yayınlanan Zircirleme Reaksiyon programında kariyeri ve sosyal medya ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1 / 5
Yaşadığı sakatlıklara değinen İlkin Aydın geri dönüşü hakkında konuştu.
2 / 5
"Bir sürü çocuğa belki ebeveynlere bir yerden bir noktadan ulaşabilmek ve dokunabilmek büyük bir mutluluk. Sosyal medya bence bunun için güzel bir araç. Tabii ki kötü yanları da var bunu da hepimizin çok net bir şekilde gördüğünü düşünüyorum."
3 / 5
Mesela sosyal medyada hiç zorbalık yaşadın mı?
"Yaşadım ama ne ben insanların fikrine karışabilirim ne de onlar benimkilere. O yüzden hepsini saygıyla kucaklıyorum diyeyim. Ve buradan sorudan hemen kendimi atayım."
4 / 5