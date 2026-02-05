Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten sürpriz imza!
Milli voleybolcumuz Filenin Sultanı Zehra Güneş, sürpriz bir kararla Vakıfbank ile sezon sonu bitecek sözleşmesini şimdiden yeniledi.
Hem A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hem de Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş, hem sahadaki performansı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Hem voleybol sahalarındaki başarıları hem de güzelliğiyle gündemden düşmeyen Zehra Güneş'ten sürpriz bir hamle geldi.
Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 5 Türkiye Ligi, 4 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupası olan, A Milli Takım formasıyla da Milletler Ligi, Avrupa Şamphiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki ve 1.98 boyundaki milli yıldızımız Zehra Güneş'in bu sezon sonu Vakıfbank'tan ayrılabileceği iddia ediliyordu.
Ancak öyle olmadı... Vakıfbank'ın kaptanı Zehra Güneş Vakıfbank ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.