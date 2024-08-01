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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup ederek hem 2. galibiyetini aldı hem de çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA
Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti ve olimpiyatlarda çeyrek finale yükselmeyi başardı. 

 

 

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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz - Resim: 2

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, bu sonuçla birlikte olimpiyatlara 2'de 2 ile başlamış oldu.

 

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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz - Resim: 3

Melissa Vargas, Olimpiyatlardaki ikinci maçında ikinci kez 30 sayı barağını geçti. Olimpiyat tarihinde 30 sayı barajını en az 2. kez geçen 4 isim oldu.

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Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı: Çeyrek finaldeyiz - Resim: 4

Milliler, grubun son maçında 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da İtalya ile karşılaşacak.

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