  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik

Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik

2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabında esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Kaynak: DHA / İHA
Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik - Resim: 1

2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye etabının ikinci maçında Fransa'ya şans tanımayarak parkeden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. 

1 / 21
Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik - Resim: 2

Ankara'nın ev sahipliğinde, taraftarın yoğun desteğiyle gerçekleşen dev mücadelede millilerimiz maça ağırlığını ilk andan itibaren koydu.

2 / 21
Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik - Resim: 3

Arjantinli Nicolas Casado ve Bosna Hersekli Sinisa Ovuka'nın yönettiği karşılaşmada, ilk seti 25-17 gibi rahat bir skorla kazanan Filenin Sultanları, psikolojik üstünlüğü eline aldı.

3 / 21
Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik - Resim: 4

İkinci sette Fransa; Eva Elogua, Helena Cazaute ve Amandha Sylves gibi isimlerle direncini artırmaya çalışsa da, millilerimiz oyun disiplininden kopmayarak kritik anlarda hata yapmadı ve bu çekişmeli seti 25-23 hanesine yazdırdı.

4 / 21