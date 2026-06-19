Filenin Sultanları Ankara'da şov yaptı: Milletler Ligi'nde Fransa'yı 3-0'la geçtik
2026 Voleybol Milletler Ligi Ankara etabında esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Fransa'yı set vermeden 3-0 mağlup etti.
2026 Voleybol Milletler Ligi (VNL) heyecanı Ankara'da tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türkiye etabının ikinci maçında Fransa'ya şans tanımayarak parkeden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Ankara'nın ev sahipliğinde, taraftarın yoğun desteğiyle gerçekleşen dev mücadelede millilerimiz maça ağırlığını ilk andan itibaren koydu.
Arjantinli Nicolas Casado ve Bosna Hersekli Sinisa Ovuka'nın yönettiği karşılaşmada, ilk seti 25-17 gibi rahat bir skorla kazanan Filenin Sultanları, psikolojik üstünlüğü eline aldı.
İkinci sette Fransa; Eva Elogua, Helena Cazaute ve Amandha Sylves gibi isimlerle direncini artırmaya çalışsa da, millilerimiz oyun disiplininden kopmayarak kritik anlarda hata yapmadı ve bu çekişmeli seti 25-23 hanesine yazdırdı.