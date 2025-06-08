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Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet - Resim: 1

 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde de büyük bir başarıya imza attı.

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Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet - Resim: 2

 Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. 

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Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet - Resim: 3

Rakibi Çin’i 3-2 yenerek mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında 4'te 4 yaptı.

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Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet - Resim: 4

Filenin Sultanları ve Çin arasında skorlar ise şöyle:

1. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 25-19

2. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 20-25

3. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 31-29

4. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 26-28

5. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 12-15

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