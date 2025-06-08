Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet

Filenin Sultanları ve Çin arasında skorlar ise şöyle:

1. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 25-19

2. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 20-25

3. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 31-29

4. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 26-28

5. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 12-15