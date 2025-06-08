Filenin Sultanları durdurulamıyor! Üst üste 4'üncü galibiyet
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki 4. maçında Çin'i 3-2 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde de büyük bir başarıya imza attı.
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Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Milletler Ligi'ndeki dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi.
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Rakibi Çin’i 3-2 yenerek mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk haftasında 4'te 4 yaptı.
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Filenin Sultanları ve Çin arasında skorlar ise şöyle:
1. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 25-19
2. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 20-25
3. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 31-29
4. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 26-28
5. SET | ÇİN - TÜRKİYE: 12-15
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