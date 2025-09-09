Filenin Sultanları yeni neslin ''ilham perileri'' oldu
Dünya Voleybol Şampiyonası’nda ikinci olarak milyonları gururlandıran Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı; Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı araştırması sonuçlarına göre disiplin, özgüven, dayanışma ve takım çalışmasına uzanan başarı yolculuğuyla yeni nesillerin ilham kaynağı seçildi.
KidZania İstanbul’un FutureBright Group iş birliğiyle gerçekleştirdiği “Çocuklar ve Ailelerin Toplumsal Cinsiyet Algısı” araştırması, kız çocuklarının büyük bir bölümünün aile dışındaki figürlerden etkilenerek kendilerine ilham aldığını ortaya koyuyor.
Kapsamlı yapılan araştırmaya göre, çocukların yüzde 11’i futbol, voleybol, basketbol, yüzme, tenis ve jimnastik gibi spor dallarına yönelirken, 10 çocuktan 7’sinde mesleklerin cinsiyet ayrımı olmadığını görüyoruz.
Aile dışında örnek alınan kişilerde ise, voleybolun belirleyici bir rol oynadığı dikkat çekiyor. Bu kapsamda; kız çocuklarının yüzde 19’u voleybolcu olmak istiyor.
Özellikle kadınların spor ve mesleklerde temsiliyetinin, yeni nesillerin önündeki sınırları kaldıran ve ilham veren güçlü rol modellerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.