Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
Kaynak: DHA / İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.
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Milletler Ligi'nde 11’inci maçında 3’üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
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