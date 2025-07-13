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Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı...

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı... - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü haftadaki üçüncü maçında İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

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Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı... - Resim: 2

Milletler Ligi'nde 11’inci maçında 3’üncü yenilgisini alan Filenin Sultanları, üçüncü haftadaki dördüncü maçında yarın saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı... - Resim: 3
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Filenin Sultanları'ndan üçüncü mağlubiyetini aldı... - Resim: 4
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