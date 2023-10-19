Filenin Sultanları'nın yeni Melisa Vargas'ı Aleksia Karutasu olacak

Aleksia Karutasu 2022’de Türk vatandaşlığı almış ve Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini söylemişti. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise “Alexia, şu an ülkemizde çok sevilen, başarılı bir sporcu. Kendisi de uzun süredir Türk vatandaşlığına geçerek oynamak istediğini belirtti. Uzun süren görüşmeler sonucunda süreç olumlu bir şekilde neticelendi. Türk voleyboluna hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” demişti.