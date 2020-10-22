Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

G.Saray’ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak’ın ilk 11’de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan’ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan’ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz’un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.