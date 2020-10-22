Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!
Başkan Mustafa Cengiz’in takıma yönelik eleştirileri Florya’yı çok rahatsız etmeye başladı. Terim ve ekibinin son olarak Alanyaspor maçına yönelik sözlerin kesinlikle Cengiz tarafından söylendiğini hatta ‘az bile’ yazılmış olabileceğini düşündüğü öğrenildi.
Mustafa Cengiz’in “Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele etseydik ve yenilseydik” tespiti de doğru bulunmadı.
G.Saray’ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak’ın ilk 11’de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan’ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan’ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz’un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.
G.Saray’ın yıldız oyuncuların da Başkan Mustafa Cengiz’in kendilerini hedef gösteren açıklamalarına tepkili oldukları öğrenildi.