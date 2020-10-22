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  3. 22 Ekim 2020 10:25

Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

Başkan Mustafa Cengiz’in takıma yönelik eleştirileri Florya’yı çok rahatsız etmeye başladı. Terim ve ekibinin son olarak Alanyaspor maçına yönelik sözlerin kesinlikle Cengiz tarafından söylendiğini hatta ‘az bile’ yazılmış olabileceğini düşündüğü öğrenildi.

Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

Mustafa Cengiz’in “Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ve Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele etseydik ve yenilseydik” tespiti de doğru bulunmadı.

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Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

G.Saray’ın kurmayları bu yönetim zamanında Ozan Kabak’ın ilk 11’de şans bularak 11 milyon euroya satıldığının, Taylan’ın şu anda takımın vazgeçilmezleri arasına girdiğinin altını çizerken, Başkan’ın bahsettiği Kerem, Oğulcan ve Ali Yavuz’un G.Saray seviyesi için henüz hazır olmadıklarına dikkat çekildi.

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Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

G.Saray’ın yıldız oyuncuların da Başkan Mustafa Cengiz’in kendilerini hedef gösteren açıklamalarına tepkili oldukları öğrenildi. 

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Florya Mustafa Cengiz'in açıklamalarından rahatsız!

Feghouli, Belhanda ve son olarak Falcao’nun rahatsızlıklarını teknik ekiple paylaştığı öğrenildi. 

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