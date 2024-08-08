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Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı

Fransız milli takımından çıkarılan cimnastikçi Kaylia Nemour, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Cezayir’e altın madalya kazandırdı.

Kaynak: AA
Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı - Resim: 1

Çifte vatandaş Kaylia Nemour üç yıl önce kulübü Avoine-Beaumont’la anlaşmazlığa düşünce idari soruşturmayla Fransız milli takımından çıkarılmıştı.

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Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı - Resim: 2

Bunun üzerine Kaylia Nemour, olimpiyata Cezayir Milli Takımı’yla katıldı.

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Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı - Resim: 3

Euronews’in haberine göre asimetrik paralel finalinde Nemour 15 bin 700 puanla birinci oldu. Fransız rakipleri ise finallere katılmayı başaramadı.

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Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı - Resim: 4

Zaferini Cezayir bayrağını havaya kaldırarak kutlayan sporcu “Bu madalyayı kendim ve Cezayir için kazandım. Cezayir’i temsil ediyorum. Fransa’yı geride baraktım. Sayfayı çevirdim” dedi.

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