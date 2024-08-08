Fransa’nın kadrodan çıkardığı sporcu Cezayir’e altın madalya kazandırdı
Fransız milli takımından çıkarılan cimnastikçi Kaylia Nemour, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Cezayir’e altın madalya kazandırdı.
Kaynak: AA
Çifte vatandaş Kaylia Nemour üç yıl önce kulübü Avoine-Beaumont’la anlaşmazlığa düşünce idari soruşturmayla Fransız milli takımından çıkarılmıştı.
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Bunun üzerine Kaylia Nemour, olimpiyata Cezayir Milli Takımı’yla katıldı.
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Euronews’in haberine göre asimetrik paralel finalinde Nemour 15 bin 700 puanla birinci oldu. Fransız rakipleri ise finallere katılmayı başaramadı.
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Zaferini Cezayir bayrağını havaya kaldırarak kutlayan sporcu “Bu madalyayı kendim ve Cezayir için kazandım. Cezayir’i temsil ediyorum. Fransa’yı geride baraktım. Sayfayı çevirdim” dedi.
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