Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''
A Milli Futbol Takım'ın kaptanı ve Fransız ekibi Lille'in başarılı forveti Burak Yılmaz, yüksek performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.
A Milli Futbol Takım'ın kaptanı ve Fransız ekibi Lille'in başarılı forveti Burak Yılmaz, yüksek performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.
Ligde oynanan son karşılaşmada Lens'i ağırlayan Lille, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın da skora katkı yaptığı maçı 4-0 kazanmıştı.
Bu maçın ardından Fransız gazeteleri, 35 yaşındaki forvetin performansına dikkat çekerken milli yıldız için 'Büyüleyici bir oyuncu' yakıştırmasını yapmıştı.