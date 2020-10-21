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  3. 21 Ekim 2020 13:55

Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''

A Milli Futbol Takım'ın kaptanı ve Fransız ekibi Lille'in başarılı forveti Burak Yılmaz, yüksek performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''

A Milli Futbol Takım'ın kaptanı ve Fransız ekibi Lille'in başarılı forveti Burak Yılmaz, yüksek performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

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Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''

Ligde oynanan son karşılaşmada Lens'i ağırlayan Lille, tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın da skora katkı yaptığı maçı 4-0 kazanmıştı.

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Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''

Bu maçın ardından Fransız gazeteleri, 35 yaşındaki forvetin performansına dikkat çekerken milli yıldız için 'Büyüleyici bir oyuncu' yakıştırmasını yapmıştı.

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Fransız basını yazdı: ''Burak Yılmaz makine gibi!''

Maçın ardından sosyal medyada da gündem Burak Yılmaz olurken, bazı Fransız kullanıcılar milli oyuncumuz için 'Keşke daha önce takıma katılsaydı' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

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