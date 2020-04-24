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  3. 24 Nisan 2020 13:41

Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda

Dün akşam resmi sitesinden bir açıklama yapan Montpellier bir futbolcusunun solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dünden beri yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda

Dün akşam resmi sitesinden bir açıklama yapan Montpellier bir futbolcusunun solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dünden beri yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

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Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda

Fransız ekibi isim vermese de kısa sürede bu futbolcunun Junior Sambia olduğu anlaşıldı.

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Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda

L'Equipe'in haberine göre dün öğlen saatlerinde COVID-19 semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

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Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda

Haberde ayrıca Sambia'nın Ligue 1'deki ilk corona virüslü futbolcu olduğunu da belirtti.

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