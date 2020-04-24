Futbol dünyasından kötü haber! Genç futbolcu yoğun bakımda
Dün akşam resmi sitesinden bir açıklama yapan Montpellier bir futbolcusunun solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dünden beri yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Dün akşam resmi sitesinden bir açıklama yapan Montpellier bir futbolcusunun solunum ve sindirim sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve dünden beri yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
L'Equipe'in haberine göre dün öğlen saatlerinde COVID-19 semptomları gösteren Sambia hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.