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  3. 04 Haziran 2020 13:03

Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik

Avrupa başta olmak üzere dünyanın önemli ligleri, yeni tip Koronavirüs salgını sonrası yeniden sahaya iniyor ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu olan IFAB, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkmasının ardından oyun kurallarında 5 kritik değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor.

Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik

İşte IFAB'ın yaptığı 5 kritik değişiklik;

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Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik

1 - Top, gol atan takımın oyuncunun eline, pozisyon başında kazara değerse gol iptal edilmeyecek.

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Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik

2 - Umut vadeden atağı faulle kesilen takım oyuna çabuk başlarsa, faul yapana sarı kart çıkmayacak.

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Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik

3 - Penaltıda kaleci ve rakibinin ihlalinde, kalecinin takımına endirekt serbest vuruş verilecek.

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