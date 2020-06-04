Futbol oyun kurallarında 5 önemli değişiklik
Avrupa başta olmak üzere dünyanın önemli ligleri, yeni tip Koronavirüs salgını sonrası yeniden sahaya iniyor ancak Uluslararası Futbol Birliği Kurulu olan IFAB, oyuncu değişikliği sayısının 3'ten 5'e çıkmasının ardından oyun kurallarında 5 kritik değişiklik daha yapmaya hazırlanıyor.
1 - Top, gol atan takımın oyuncunun eline, pozisyon başında kazara değerse gol iptal edilmeyecek.
2 - Umut vadeden atağı faulle kesilen takım oyuna çabuk başlarsa, faul yapana sarı kart çıkmayacak.