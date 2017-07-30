ABD'deki El-Clasico nefes kesti
İspanya'nın 2 devi Real Madrid ve Barcelona, bu sefer 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Türkiye saatiyle 03.00'te karşı karşıya geldi.
ABD'de Hard Rock Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu, futbolseverlere şölen yaşattı.
Barcelona'nın ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu: Cillessen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada süperstar Messi'nin golüyle üstünlüğü sağladı.