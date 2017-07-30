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  3. 30 Temmuz 2017 15:41

ABD'deki El-Clasico nefes kesti

İspanya'nın 2 devi Real Madrid ve Barcelona, bu sefer 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Türkiye saatiyle 03.00'te karşı karşıya geldi.

ABD'deki El-Clasico nefes kesti

ABD'de Hard Rock Stadı'nda oynanan mücadele gol düellosuna sahne oldu, futbolseverlere şölen yaşattı.

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ABD'deki El-Clasico nefes kesti

Barcelona'nın ilk 11'i ise şu isimlerden oluştu: Cillessen, Vidal, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Suarez, Messi, Neymar.

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ABD'deki El-Clasico nefes kesti

Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada süperstar Messi'nin golüyle üstünlüğü sağladı.

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ABD'deki El-Clasico nefes kesti

7. dakikada bu sefer Rakitic, sahneye çıktı; fark 2'ye yükseldi.

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