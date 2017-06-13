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  3. 13 Haziran 2017 12:46

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi

Türkiye gündemini Milli Takım'daki kriz meşgul ederken Arda Turan, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında sürpriz bir iddia geldi.

Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi

Fenerbahçe'ye geri dönen Aykut Kocaman için, Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı.

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Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi

Ülke gündeminde "Fatih Terim mi, Arda Turan mı?" sorusu tartışılırken, flaş bir iddia da gündeme geldi.

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Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi

USTA GAZETECİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve yeni sezon için forması dahi basılmayan Arda Turan'ın, Türkiye'de flaş bir transfere imza atacağı konuşuluyor.

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Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi

Tüm bu söylentiler kulaktan kulağa yayılırken, usta gazeteci Faik Çetiner'in tweeti sosyal medyada büyük ses getirdi.

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