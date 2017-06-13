Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman'a Arda Turan teklifi
Türkiye gündemini Milli Takım'daki kriz meşgul ederken Arda Turan, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman hakkında sürpriz bir iddia geldi.
Fenerbahçe'ye geri dönen Aykut Kocaman için, Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı sürpriz teklif ortaya çıktı.
Ülke gündeminde "Fatih Terim mi, Arda Turan mı?" sorusu tartışılırken, flaş bir iddia da gündeme geldi.
USTA GAZETECİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve yeni sezon için forması dahi basılmayan Arda Turan'ın, Türkiye'de flaş bir transfere imza atacağı konuşuluyor.