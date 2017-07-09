Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel
Galatasaray'la yolları ayrılan ve adı sık sık Kayserispor'la anılan Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oluyor.
Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekibi talip oldu.
(Star)
Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
BEDAVA OLMASI TRANSFERİ CAZİP KILDI
Maddi yönden dar boğazda olan İspanyol ekip için senelerdir Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması transferi çok cazip kılan etken oldu.