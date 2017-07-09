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  3. 09 Temmuz 2017 16:05

Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel

Galatasaray'la yolları ayrılan ve adı sık sık Kayserispor'la anılan Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oluyor.

Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel

Sarı kırmızılı ekibin sözleşmesini yenilemeyerek yollarını ayırdığı Sabri Sarıoğlu'na La Liga ekibi talip oldu.

(Star)

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Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel

Bonservisi elinde bulunan Sabri Sarıoğlu için menajer vasıtasıyla teklif sunan Real Betis, yıldız futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

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Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel

BEDAVA OLMASI TRANSFERİ CAZİP KILDI

Maddi yönden dar boğazda olan İspanyol ekip için senelerdir Galatasaray'da oynayan tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması transferi çok cazip kılan etken oldu.

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Arda Turan'dan Sabri Sarıoğlu'na: Hemen gel

Real Betis yöneticileri Sabri'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirerek yıldız futbolcunun son durumu hakkında bilgi aldı.

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