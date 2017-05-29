  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Mayıs 2017 20:23

Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor

Sezon sonunda Fenerbahçe'ye geleceği kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman, Konyasporlu Milisovic'i getirecek.

Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor

Atiker Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takıma yapacağı transfer haberlerine bir yenisi eklendi.

(Sporx)

1/ 7
Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor

Belçika basınına yansıyan haberde Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye gelirken yanında Atiker Konyaspor'dan Boşnak orta saha Deni Milosevic'i de getirecek.

2/ 7
Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye Deni Milosevic'i getiriyor!

3/ 7
Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'dan sezon sonunda ayrılıp Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman'ın sarı lacivertli kulübe Konyaspor'dan öğrencisi olan Deni Milosevic'i de götüreceği belirtildi.

4/ 7