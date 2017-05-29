Aykut Kocaman Milosevic'i getiriyor
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye geleceği kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman, Konyasporlu Milisovic'i getirecek.
Atiker Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'ın yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına geçmesine kesin gözüyle bakılırken tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takıma yapacağı transfer haberlerine bir yenisi eklendi.
(Sporx)
Belçika basınına yansıyan haberde Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye gelirken yanında Atiker Konyaspor'dan Boşnak orta saha Deni Milosevic'i de getirecek.