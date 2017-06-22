Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !
Basketbolda kombine satışında patlama yaşayan Fenerbahçe, futbolda da atağa geçiyor. Sarı lacivertli yönetim, dünya yıldızı için nabız yokluyor...
Tribün barışının sağlandığı F.Bahçe’de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirmenin hayalini kuruyor.
Süper star sınıfındaki bir ismi renklerine katmaları halinde hem kombine hem forma satışlarının artacağına inanan başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy’ün eski havasını geri getirmek için düğmeye bastı.
İŞTE O İSİM...
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım, 2 sezon önce de transferini çok istediği Robben için yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı.