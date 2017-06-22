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  3. 22 Haziran 2017 10:25

Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !

Basketbolda kombine satışında patlama yaşayan Fenerbahçe, futbolda da atağa geçiyor. Sarı lacivertli yönetim, dünya yıldızı için nabız yokluyor...

Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !

Tribün barışının sağlandığı F.Bahçe’de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirmenin hayalini kuruyor.

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Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !

Süper star sınıfındaki bir ismi renklerine katmaları halinde hem kombine hem forma satışlarının artacağına inanan başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy’ün eski havasını geri getirmek için düğmeye bastı.

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Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !

İŞTE O İSİM...
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım, 2 sezon önce de transferini çok istediği Robben için yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı.

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Aziz Yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer !

Bayern’le 1 yıl daha kontratı bulunan Hollandalı için bir kez daha nabız yoklanmasını istedi.

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