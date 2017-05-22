  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Mayıs 2017 12:35

Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek

Barcelona'nın stadı Camp Nou, yenilendikten sonra böyle olacak...

Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek

İspanyol devi Barcelona, tarihi stadyumu Camp Nou'nun yenileme projesini geçen yıl tanışmıştı.

1/ 23
Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek

Barcelona futbol takımı sezona devam ederken bölüm bölüm yenilenmesi planlanan Camp Nou için inşaat şirketleriyle görüşmeler sürüyor.

2/ 23
Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek

Türk inşaat firması NEF ile sponsorluk sözleşmesi imzalamak üzere İstanbul'a gelen FC Barcelona Gelirler Bölümü Başkanı Francesco Calvo, Camp Nou'nun yenilenmesi için Türk şirketlerle görüştüklerini söyledi.

3/ 23
Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek

Barcelona'nın gayrimenkul dalında ilk sponsoru olan NEF'in bu görüşmelerde öncü olduğu kaydedilirken Camp Nou'nun yenilenmesi için teklif veren başka Türk inşaat şirketleri de olduğu belirtildi.

4/ 23