Barcelona'nın yeni stadına Türk eli değecek
Barcelona'nın stadı Camp Nou, yenilendikten sonra böyle olacak...
İspanyol devi Barcelona, tarihi stadyumu Camp Nou'nun yenileme projesini geçen yıl tanışmıştı.
Barcelona futbol takımı sezona devam ederken bölüm bölüm yenilenmesi planlanan Camp Nou için inşaat şirketleriyle görüşmeler sürüyor.
Türk inşaat firması NEF ile sponsorluk sözleşmesi imzalamak üzere İstanbul'a gelen FC Barcelona Gelirler Bölümü Başkanı Francesco Calvo, Camp Nou'nun yenilenmesi için Türk şirketlerle görüştüklerini söyledi.