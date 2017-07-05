Belhanda forma numarısını açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, "Sneijder takımdan ayrılırsa 10 numarayı giyerim" dedi.
Galatasaray'ın Dinamo Kiev'den transfer ettiği Younes Belhanda sarı kırmızılı takımın Slovakya'da yaptığı sezon başı kampında konuştu.
ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA GALATASARAY'IN TRANSFER TEKLİFİ OLDU
"Bir, iki aylık bir süreçti. Galatasaray'ın teklifi direkt oldu. Bana ne kadar değer verdiklerini çok iyi bir şekilde gösterdiler. O yüzden benim için zor bir karar olmadı Galatasaray'a imza atmak. Daha önce Fenerbahçe'nin de teklifi olmuştu. İki üç sene önceydi. Geçen sene de Beşiktaş'tan bir teklif geldi. Ben her zaman Galatasaray'a gelmeyi bekledim. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum. Galatasaray bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Böyle olduğu için teklif bekledim. Türkiye'deki diğer takımlarla Galatasaray'ı mukayese etmek mümkün değil. Galatasaray'ın teklifi de fazla düşünülecek bir teklif değildi. Türkiye'nin en büyük takımı olduğu giçin Galatasaray'ı tercih ettim."
SNEIJDER AYRILIRSA 10 NUMARAYI GİYERİM
"Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile oynarım, birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu. Teknik anlamda çok çok kaliteli bir oyuncu. Ama tabi ki süreçte ne gerçekleşeceğini bilmiyoruz Sneijder ile ilgili olarak. Bu konularla ilgili karar verecek olan kişi biz değiliz. Bu kararı kulüp verecektir."
TAKIMA ALIŞMAM ZOR OLMADI
Belhanda Galatasaray'a tam anlamıyla alıştığınıda belirterek şöyle devam etti:
"Atmosfer çok çok güzel. Şunu söyleyebilirim ki bu ortama entegre olmak hiç zor olmadı. Buradaki ortam çok keyifli. Sürekli şakalaşma var takımın içinde. Herkes, yerli-yabacı oyuncular birbirleriyle konuşuyor. Sürekli iletişim halinde. Belki bazen tam olarak ne konuşulduğunu anlamıyoruz Türkçe, İspanyolca, İngilizce konuşuluyor. Ama ben de bazı Türkçe kelimeleri şimdiden öğrendim ve öğrenmeye de devam edeceğim. Öğrenmem gerektiğini biliyorum."