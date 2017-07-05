Belhanda forma numarısını açıkladı

ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA GALATASARAY'IN TRANSFER TEKLİFİ OLDU



"Bir, iki aylık bir süreçti. Galatasaray'ın teklifi direkt oldu. Bana ne kadar değer verdiklerini çok iyi bir şekilde gösterdiler. O yüzden benim için zor bir karar olmadı Galatasaray'a imza atmak. Daha önce Fenerbahçe'nin de teklifi olmuştu. İki üç sene önceydi. Geçen sene de Beşiktaş'tan bir teklif geldi. Ben her zaman Galatasaray'a gelmeyi bekledim. İsteğim gerçekleştiği için de çok mutluyum. Galatasaray bana göre Türkiye'nin en büyük takımı. Böyle olduğu için teklif bekledim. Türkiye'deki diğer takımlarla Galatasaray'ı mukayese etmek mümkün değil. Galatasaray'ın teklifi de fazla düşünülecek bir teklif değildi. Türkiye'nin en büyük takımı olduğu giçin Galatasaray'ı tercih ettim."