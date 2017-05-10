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  3. 10 Mayıs 2017 18:13

Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik

Beşiktaş'ın basına açık antrenmanında Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm arasında gerginlik yaşandı. Gerilim kavgaya dönüşmeden tansiyon düştü.

Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik

Spor Toto Süper Lig’in son 4 haftasında Başakşehir’in 2 puan önünde giren Beşiktaş’ın antrenmanında gerginlik yaşandı.

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Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik

Uzun süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm bir pozisyon sonrasında tartıştı.

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Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik

Gerilime neden olay çift kale maç esnasında yaşandı. Ersan, bir pozisyonda Caner Erkin’e sert müdahalede bulundu.

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Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik

Bunun üzerine Caner çok sinirlendi. Yıldız oyuncu yaşadığı acının etkisiyle tepki gösterdi. Ersan’ın üzerine yürümeye çalışan Caner, diğer takım arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

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