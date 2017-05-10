Caner Erkin ile Ersan Gülüm arasında gerginlik
Beşiktaş'ın basına açık antrenmanında Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm arasında gerginlik yaşandı. Gerilim kavgaya dönüşmeden tansiyon düştü.
Spor Toto Süper Lig’in son 4 haftasında Başakşehir’in 2 puan önünde giren Beşiktaş’ın antrenmanında gerginlik yaşandı.
Uzun süredir siyah-beyazlı formayı giymeyen Caner Erkin ile Ersan Adem Gülüm bir pozisyon sonrasında tartıştı.
Gerilime neden olay çift kale maç esnasında yaşandı. Ersan, bir pozisyonda Caner Erkin’e sert müdahalede bulundu.