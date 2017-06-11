Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !
Beşiktaş'ta özellikle sezonun sonuna doğru patlama yapan Vincent Aboubakar, gerek attığı gollerle gerekse yaptığı jeneriklik hareketlerle tribünlerin sevgisini kazanırken, teknik heyetin de onayını almıştı.
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş’in de performansından memnun kaldığı Kamerunlu forvetin bonservisini almak için harekete geçmişti.
Fakat Porto ve lorient kulüpleri arasındaki anlaşmadan dolayı Aboubakar’ın bonservisinin 10 milyon Euro’dan aşağıya düşmemesi yönetimin elini kolunu bağlamıştı.
Transferi bir an evvel bitirmek için alternatif isimlere yönelen Siyah-Beyazlı kurmaylar iki isim üzerinde yoğunlaştı.