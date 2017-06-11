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  3. 11 Haziran 2017 13:39

Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !

Beşiktaş'ta özellikle sezonun sonuna doğru patlama yapan Vincent Aboubakar, gerek attığı gollerle gerekse yaptığı jeneriklik hareketlerle tribünlerin sevgisini kazanırken, teknik heyetin de onayını almıştı.

Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş’in de performansından memnun kaldığı Kamerunlu forvetin bonservisini almak için harekete geçmişti.

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Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !

Fakat Porto ve lorient kulüpleri arasındaki anlaşmadan dolayı Aboubakar’ın bonservisinin 10 milyon Euro’dan aşağıya düşmemesi yönetimin elini kolunu bağlamıştı.

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Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !

Transferi bir an evvel bitirmek için alternatif isimlere yönelen Siyah-Beyazlı kurmaylar iki isim üzerinde yoğunlaştı.

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Beşiktaş Bacca'yı kapıyor !

BONSERVİSİ EL YAKIYOR
İlk olarak eski oyuncusu Burak Yılmaz’a göz diken kartal, milli forvete yeniden Siyah-Beyazlı formayı giydirmeyi ciddi ciddi düşünürken; taraftarın tepkisi işleri karıştırdı.

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