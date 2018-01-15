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  3. 15 Ocak 2018 10:57

Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

İtalyanların ünlü gazeteleri, Ibrahimovic'in Ocak ayı sonlarında Beşiktaş'a imza atacağını yazdı.

Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

Hücum hattını Larin'le takviye eden Beşiktaş'ta, yönetici Metin Albayrak "Bir golcü daha alacağız" derken bu ismin Zlatan İbrahimovic olacağı iddiası iyice güçlenmeye başladı.

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Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

"OCAK SONUNDA BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK"
Geçen hafta İtalyan medyasının "Beşiktaş, İbrahimovic için menajer Raiola ile görüştü" şeklindeki haberinin yankıları sürerken bu kez de dünyaca ünlü Fox Sports, İsveçli yıldızın ocak ayının sonlarında Beşiktaş'a imza atacağı iddiasında bulundu.

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Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Fox Sports'un bu haberi başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Müthiş iddia Brezilya'da bile manşetlere çıktı. Haberlerde, İbrahimovic'in Pepe, Quaresma ve Talisca gibi tanıdığı isimlerin yer aldığı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.

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Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

FİKRET ORMAN YOĞUN MESAİ HARCIYOR
Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 36 yaşında ve 1.95 m. boyundaki süper star için başkan Fikret Orman'ın yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor.

G.Saray ile de adı anılan İbrahimovic'in adım adım Beşiktaş'a yaklaştığı belirtildi

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