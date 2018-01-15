Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !
İtalyanların ünlü gazeteleri, Ibrahimovic'in Ocak ayı sonlarında Beşiktaş'a imza atacağını yazdı.
Hücum hattını Larin'le takviye eden Beşiktaş'ta, yönetici Metin Albayrak "Bir golcü daha alacağız" derken bu ismin Zlatan İbrahimovic olacağı iddiası iyice güçlenmeye başladı.
"OCAK SONUNDA BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK"
Geçen hafta İtalyan medyasının "Beşiktaş, İbrahimovic için menajer Raiola ile görüştü" şeklindeki haberinin yankıları sürerken bu kez de dünyaca ünlü Fox Sports, İsveçli yıldızın ocak ayının sonlarında Beşiktaş'a imza atacağı iddiasında bulundu.
BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR
Fox Sports'un bu haberi başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Müthiş iddia Brezilya'da bile manşetlere çıktı. Haberlerde, İbrahimovic'in Pepe, Quaresma ve Talisca gibi tanıdığı isimlerin yer aldığı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.