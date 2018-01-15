Beşiktaş için bomba iddia: Ibrahimovic !

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Fox Sports'un bu haberi başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada büyük ilgiyle karşılandı. Müthiş iddia Brezilya'da bile manşetlere çıktı. Haberlerde, İbrahimovic'in Pepe, Quaresma ve Talisca gibi tanıdığı isimlerin yer aldığı Beşiktaş'a sıcak baktığı kaydedildi.