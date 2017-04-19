Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?
Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, rakibini sahasında ağırlayacak.
1-0 YETİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor.
MAÇ NASIL UZAR?
Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.
1-0 TUR, 2-1 UZATMA
1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor.