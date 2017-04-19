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  3. 19 Nisan 2017 23:15

Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?

Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, rakibini sahasında ağırlayacak.

Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?

1-0 YETİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor.

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Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?

MAÇ NASIL UZAR?
Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.

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Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?

1-0 TUR, 2-1 UZATMA
1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor.

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Beşiktaş Lyon'u nasıl eler ?

TEK FARKLI GALİBİYETLER LYON'A YARIYOR
Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak.

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