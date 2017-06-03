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  3. 03 Haziran 2017 15:02

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunu kutlamaya başladı.

Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler.

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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı’nda başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı’na geçtiler. Buradan teknelere binen siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti.

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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

3.yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta siyah-beyaza boyadı. Boğazı geçerek Dolmabahçe’ye gelen olan Beşiktaş kafilesi buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı’na doğru hareket etti.

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Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

Vodafone Park kale arkasında müzenin üst kısmında kurulan platformda Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamlayacaklar. İlk olarak 1 saate yakın süren tekne turunun ardından futbolcular üstü açık otobüste stada ilerlediler. Burada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına coşkulu bir karşılama yaptı.

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