Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !

Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler.