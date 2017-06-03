Beşiktaş şampiyonluğunu kutluyor !
Beşiktaş, 2016-2017 şampiyonluğunu kutlamaya başladı.
Sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, bugün Osmanlıspor maçı öncesi İstanbul Boğazı'nda teknelerle şov yaptı. Siyah-beyazlı takıma yüzlerce tekne eşlik ederek, boğazı adeta siyah-beyaz renklere bürüdüler.
Spor Toto Süper Lig 2016-17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara İstanbul Boğazı’nda başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanan futbolcular, oradan Anadolu Hisarı’na geçtiler. Buradan teknelere binen siyah-beyazlı oyunculara taraftarlar da başka teknelerle eşlik etti.
3.yıldızı kutlayan siyah-beyazlı taraftarlar meşaleler, bayraklar ve tezahüratlarla İstanbul Boğazını adeta siyah-beyaza boyadı. Boğazı geçerek Dolmabahçe’ye gelen olan Beşiktaş kafilesi buradan üstü açık otobüs ile Vodafone Stadı’na doğru hareket etti.
Vodafone Park kale arkasında müzenin üst kısmında kurulan platformda Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamlayacaklar. İlk olarak 1 saate yakın süren tekne turunun ardından futbolcular üstü açık otobüste stada ilerlediler. Burada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına coşkulu bir karşılama yaptı.