Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !
Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.
Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor...
(Habertürk)
Deportivo’da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.