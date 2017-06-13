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  3. 13 Haziran 2017 19:51

Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !

Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Fenerbahçe, Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !

Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor...

(Habertürk)

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !

Beşiktaş ve Fenerbahçe bu kez Deportivo'dan Celso Borges'in peşine düştü.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !

Deportivo’da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe Borges'in peşinde !

Fenerbahçe’nin de, oyuncunun şartlarını sorduğu ve transfer için beklemede olan kulüplerden olduğu ifade edildi.

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