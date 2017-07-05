Beşiktaş'ın bomba transferi Pepe İstanbul'da
Beşiktaş Kulübü'nün anlaştığı Portekiz Milli Takımı oyuncusu Pepe, sabah 05.00 sularında İstanbul’a geldi.
Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İspanya’nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoperle Beşiktaş’a transferi konusunda anlaştı.
Özel bir uçakla sabaha karşı 05.00 sularında Atatürk Havalimanı’na gelen yıldız futbolcu Pepe'yi siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.
Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratıyla karşılaşan Pepe, herhangi bir açıklama yapmadan polisin güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.