Beşiktaş'ın bomba transferi Pepe İstanbul'da

Portekiz’in başkenti Lizbon’a giden asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İspanya’nın Real Madrid takımında uzun yıllar futbol oynayan ve bonservisi elinde olan deneyimli stoperle Beşiktaş’a transferi konusunda anlaştı.