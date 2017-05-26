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  3. 26 Mayıs 2017 20:40

Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Mario Gomez ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Mario Gomez'i yeniden takıma kazandırmak için sabırlı ve ince bir çalışma yürütüyor. Takımdan ayrılırken yaptığı gönül kırıcı açıklamalara rağmen Beşiktaş'ın hiçbir zaman bağlarını koparmadığı Alman oyuncuyla Başkan Fikret Orman da yıl boyunca görüştü.

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Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

Orman, geçtiğimiz sezonun başında Mario Gomez'i Siyah-Beyazlılar'a kazandıran yönetici Erdal Torunoğulları'nı bir kez daha görevlendirdi. Erdal Torunoğulları, 31 yaşındaki forvetle görüşmelerini sıklaştırdı.

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Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

GOMEZ İMZA ATARSA, DAVA DÜŞECEK

Siyah-Beyazlı yönetim, Mario Gomez'in geri dönme ihtimali nedeniyle Fiorentina ve Wolfsburg'a açtığı davayı ağırdan alıyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Alman golcüyü ikna ederse, Fiorentina ve Wolfsburg hakkındaki "Transfer hüllesi" takibinden de vazgeçecek.

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Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

Bilindiği gibi Fiorentina, Mario Gomez'in 1.5 milyon euro bonservis karşılığında satıldığını açıklamıştı... Yüzde 50 pay alacak olan Beşiktaş'a da 750 bin euro düştüğünü bildirmişti. Beşiktaş ise satışın 9 milyon euro üzerinden yapıldığı konusunda aldığı duyumlar nedeniyle iki kulüp arasındaki satışı araştırmaya başlamıştı.

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