Beşiktaş'ta Gomez sürprizi

Başkan Fikret Orman ve ekibi, Mario Gomez'i yeniden takıma kazandırmak için sabırlı ve ince bir çalışma yürütüyor. Takımdan ayrılırken yaptığı gönül kırıcı açıklamalara rağmen Beşiktaş'ın hiçbir zaman bağlarını koparmadığı Alman oyuncuyla Başkan Fikret Orman da yıl boyunca görüştü.