Beşiktaş'ta Gomez sürprizi
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları'nın Mario Gomez ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.
Başkan Fikret Orman ve ekibi, Mario Gomez'i yeniden takıma kazandırmak için sabırlı ve ince bir çalışma yürütüyor. Takımdan ayrılırken yaptığı gönül kırıcı açıklamalara rağmen Beşiktaş'ın hiçbir zaman bağlarını koparmadığı Alman oyuncuyla Başkan Fikret Orman da yıl boyunca görüştü.
Orman, geçtiğimiz sezonun başında Mario Gomez'i Siyah-Beyazlılar'a kazandıran yönetici Erdal Torunoğulları'nı bir kez daha görevlendirdi. Erdal Torunoğulları, 31 yaşındaki forvetle görüşmelerini sıklaştırdı.
GOMEZ İMZA ATARSA, DAVA DÜŞECEK
Siyah-Beyazlı yönetim, Mario Gomez'in geri dönme ihtimali nedeniyle Fiorentina ve Wolfsburg'a açtığı davayı ağırdan alıyor. Başkan Fikret Orman ve ekibi, Alman golcüyü ikna ederse, Fiorentina ve Wolfsburg hakkındaki "Transfer hüllesi" takibinden de vazgeçecek.
Bilindiği gibi Fiorentina, Mario Gomez'in 1.5 milyon euro bonservis karşılığında satıldığını açıklamıştı... Yüzde 50 pay alacak olan Beşiktaş'a da 750 bin euro düştüğünü bildirmişti. Beşiktaş ise satışın 9 milyon euro üzerinden yapıldığı konusunda aldığı duyumlar nedeniyle iki kulüp arasındaki satışı araştırmaya başlamıştı.