Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!
Beşiktaş, transferde bombayı patlattı ve kadrosunu Portekizli süper yıldız Pepe ile güçlendirdi. Ancak bu transferin bir de maliyet boyutu var...
34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, Pepe'ye bonusları ile beraber toplam 9 milyon Euro'dan fazla ödeme yapacak. Siyah beyazlılar bu transfer takım içinden bütçe yaratmaya hazırlanıyor.
Transferde UEFA'nın getirdiği Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket etmek zorunda olan Beşiktaş Yönetim Kurulu bu parayı kadroda yapacağı operasyonla temin edecek. Beşiktaş, 8 futbolcu gönderip 8.4 milyon Euro'luk mali yükten kurtulacak.