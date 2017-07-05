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  3. 05 Temmuz 2017 12:55

Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!

Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!

Beşiktaş, transferde bombayı patlattı ve kadrosunu Portekizli süper yıldız Pepe ile güçlendirdi. Ancak bu transferin bir de maliyet boyutu var...


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Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!

34 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, Pepe'ye bonusları ile beraber toplam 9 milyon Euro'dan fazla ödeme yapacak. Siyah beyazlılar bu transfer takım içinden bütçe yaratmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!

Transferde UEFA'nın getirdiği Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket etmek zorunda olan Beşiktaş Yönetim Kurulu bu parayı kadroda yapacağı operasyonla temin edecek. Beşiktaş, 8 futbolcu gönderip 8.4 milyon Euro'luk mali yükten kurtulacak.

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Beşiktaş'ta Pepe geldi, 8 kişi gidiyor!

Beşiktaş'ta siyah beyazlıların göndermeyi planladığı oyuncular ve yıllık ücretleri şu şekilde:


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