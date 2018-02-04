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  3. 04 Şubat 2018 13:33

Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

Beşiktaş Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Quaresma, Şenol Güneş'i kızdırdı.

Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

2 hafta önce oynanan Antalya maçında 53 pastan sadece 1'ini Negredo'ya atan Portekizli futbolcu Bursaspor ile oynanan maçta da İspanyol golcüye tek bir kez bile pas atmadı.

(Takvim)

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Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

NEGREDO'YA HİÇ PAS VERMEDİ
Bursaspor maçında Negredo 7,8 net pozisyona girerken Quaresma'dan hiç pas alamadı. Bu durumu gören Şenol Güneş'in Portekizli futbolcuya bu tavrından dolayı çok sinirlendiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI
Yardımcı hocalarıyla değerlendirme yapan tecrübeli hocanın Bursaspor önünde kazanamamalarını Quaresma'nın bencil davranmasına ve özellikle de Negredo'ya pas atmamasına bağladığı belirlendi.

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Beşiktaş'ta Quaresma krizi !

HER AN KULÜBEYE ÇEKİLEBİLİR
Güneş'in Portekizli starla bir görüşme yaparak bu nedenden dolayı kulağını çekeceği öne sürüldü.

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