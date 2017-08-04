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  3. 04 Ağustos 2017 16:46

Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !

Billericay Town takımının sahibi Mark Wright, kulübün ponpon kızlarını, futbolcuların akıllarını karıştırdıkları sebebiyle kovdu.

Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !

İngiltere’nin yarı profesyonel takımlarından Billericay Town’un patronlarından biri olan Mark Wright, herkesi şaşırtan bir karara imza attı.

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Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !

Maçlarda hem futbolcuları hem de taraftarları coşturmak için gösteri yapan ponpon kızlar, fazla seksi oldukları gerekçesiyle kovuldu.

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Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !

Bazı ponpon kızları attıkları mesajlar ve dış görünüşleri ile futbolcuların aklını karıştırmakla suçlayan Wright, tüm amigo takımını kulüpten gönderdi. İşten kovulmalarına tepki gösteren ponpon kızların lideri Bekka Batchelor, kararı “Utanç verici” olarak nitelendirdi.

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Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !

Yönetim kurulu ise kararı, futbolcuların artık konsantre olamadığı, bazı ponpon kızlarının ise mesajlar atarak futbolcuların saha içi performanslarının düşmesine neden olduğu için alındığını söyledi.

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