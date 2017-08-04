Billericay Town takımı ponpon kızları kovdu !
Billericay Town takımının sahibi Mark Wright, kulübün ponpon kızlarını, futbolcuların akıllarını karıştırdıkları sebebiyle kovdu.
İngiltere’nin yarı profesyonel takımlarından Billericay Town’un patronlarından biri olan Mark Wright, herkesi şaşırtan bir karara imza attı.
Maçlarda hem futbolcuları hem de taraftarları coşturmak için gösteri yapan ponpon kızlar, fazla seksi oldukları gerekçesiyle kovuldu.
Bazı ponpon kızları attıkları mesajlar ve dış görünüşleri ile futbolcuların aklını karıştırmakla suçlayan Wright, tüm amigo takımını kulüpten gönderdi. İşten kovulmalarına tepki gösteren ponpon kızların lideri Bekka Batchelor, kararı “Utanç verici” olarak nitelendirdi.