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  3. 13 Temmuz 2017 12:15

Bu transferler her an açıklanabilir!

Bu transferler her an açıklanabilir!

Burak Yılmaz - Trabzonspor

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Bu transferler her an açıklanabilir!

Cengiz Ünder - Roma


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Bu transferler her an açıklanabilir!

Mariano - Galatasaray

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Bu transferler her an açıklanabilir!

Willian Arao - Galatasaray

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