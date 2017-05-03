Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !
Başakşehir'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in kontrat detayları belli oldu.
Başakşehir'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in kontrat detayları belli oldu.
(FutbolArena)
Sezon başında Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesine dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.
Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Futbol Arena'ya yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in sonraki satışından pay alacaklarını söyledi.