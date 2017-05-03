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  3. 03 Mayıs 2017 20:43

Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !

Başakşehir'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in kontrat detayları belli oldu.

Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !

Başakşehir'de gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Cengiz Ünder'in kontrat detayları belli oldu.
(FutbolArena)

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Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !

Sezon başında Altınordu'dan 700 bin euro karşılığında Başakşehir'e transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesine dair önemli bir gerçek ortaya çıktı.

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Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Futbol Arena'ya yaptığı açıklamada Cengiz Ünder'in sonraki satışından pay alacaklarını söyledi.

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Cengiz Ünder'in sözleşmesinde dikkat çeken detay !

İşte Özkan'ın Cengiz Ünder'le ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkanlar;

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