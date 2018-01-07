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  3. 07 Ocak 2018 16:35

Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

İşte Cenk Tosun'un Everton'a rekor ücretle transferinden sonra Türkiye'den Avrupa'nın önde gelen liglerine gidebilecek 10 isim...

Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

Cenk Tosun, Everton'a imza atarken bir sonraki Avrupa'ya transferimizin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Bazı isimler Cenk gibi bu transfer döneminde gidebilir. Bazıları ise performanslarını artırarak belki de sezon sonunda Cenk Tosun'un rekorunu kırarak Avrupa devlerinin yolunu tutabilirler.

İşte Cenk Tosun'dan sonra Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 10 isim...


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Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

OZAN TUFAN (FENERBAHÇE)


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Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

YUSUF YAZICI (TRABZONSPOR)


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Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

BERKE ÖZER (ALTINORDU)


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