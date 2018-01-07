Cenk Tosun'dan sonra onlar da Avrupa yolcusu !

Cenk Tosun, Everton'a imza atarken bir sonraki Avrupa'ya transferimizin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Bazı isimler Cenk gibi bu transfer döneminde gidebilir. Bazıları ise performanslarını artırarak belki de sezon sonunda Cenk Tosun'un rekorunu kırarak Avrupa devlerinin yolunu tutabilirler.



İşte Cenk Tosun'dan sonra Türkiye'den Avrupa'ya transfer olması beklenen 10 isim...





